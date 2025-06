Governo holandês fica à beira do colapso após saída de partido da extrema-direita

Por Bart H. Meijer e Stephanie van den Berg

HAIA (Reuters) - O líder da extrema-direita holandesa, Geert Wilders, retirou seu partido PVV da coalizão de governo na terça-feira em meio a uma disputa sobre políticas de imigração mais rígidas, em um movimento que provavelmente levará a novas eleições.

Uma possível eleição antecipada ocorreria em um momento em que a extrema-direita está crescendo na Europa, com a irritação sobre a imigração e o custo de vida correndo o risco de corroer a unidade da Europa sobre como lidar com a Rússia e com o presidente dos EUA, Donald Trump.