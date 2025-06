Juiz estende proibição ao governo Trump de cancelar auxílio escolar ligado à Covid-19

O governo do presidente democrata Joe Biden estendeu a disponibilidade da ajuda até março de 2026.

Mas em uma carta de 28 de março, McMahon, membro do gabinete do presidente republicano Donald Trump, disse que os estados tiveram tempo suficiente para gastar o dinheiro e que havia usos melhores para ele.

Antes do início do caso, Maryland tinha US$245,9 milhões em dinheiro não gasto, mais do que qualquer outro estado que entrou na justiça, enquanto Nova York tinha US$134,2 milhões.

(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York)