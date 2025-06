Lee Jae-myung vence eleição sul-coreana, segundo projeções, em "dia do julgamento" da lei marcial

Os sul-coreanos esperam deixar para trás os seis meses de turbulência causados pelo decreto de lei marcial do líder deposto Yoon Suk Yeol e reverter a situação de declínio da quarta maior economia da Ásia.

A pesquisa de boca de urna conjunta das emissoras KBS, MBC e SBS, que em eleições anteriores esteve, em sua maioria, alinhada com os resultados finais, colocou Lee com 51,7% e seu rival conservador Kim Moon-soo com 39,3%.

Uma pesquisa separada realizada pela emissora JTBC colocou Lee com 50,6% e Kim com 39,4%. O Channel A também previu uma vitória de Lee por margens semelhantes.

Depois de sofrer um processo de impeachment pelo Parlamento em dezembro, Yoon foi destituído do cargo pela Corte Constitucional em 4 de abril, menos de três anos após o início de seu mandato de cinco anos, desencadeando a eleição antecipada que agora poderá reformular a liderança política e as políticas externas do país.

Lee, do Partido Democrático, chamou a eleição de "dia do julgamento" contra o governo anterior de Yoon e o conservador Partido do Poder Popular, acusando-os de terem tolerado a tentativa de lei marcial por não terem lutado mais para impedi-la e até mesmo tentado salvar a Presidência de Yoon.

"Espero que as questões relacionadas à lei marcial sejam abordadas de forma mais clara e transparente", disse Kim Yong-Hyun, 40 anos, morador de Seul. "Ainda há muitas coisas que não fazem sentido, e eu gostaria de vê-las devidamente resolvidas."