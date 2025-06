Mais de 200 prisioneiros escapam de prisão paquistanesa após tumulto por terremoto

Por Ariba Shahid e Asif Shahzad

CARACHI, Paquistão (Reuters) - Mais de 200 detentos escaparam de uma prisão na cidade de Carachi, no sul do Paquistão, no final da segunda-feira, quando dominaram os guardas da prisão depois de terem sido autorizados a sair de suas celas após uma série de terremotos, disseram as autoridades locais e a polícia.

A fuga começou pouco antes da meia-noite e continuou nas primeiras horas da terça-feira, depois que centenas de prisioneiros foram autorizados a entrar no pátio da prisão do distrito de Malir por causa dos tremores, disse Zia-ul-Hasan Lanjar, ministro da Justiça da província, a repórteres no local na terça-feira.