A autoridade sênior de segurança da Rússia Dmitry Medvedev disse nesta terça-feira que o objetivo de manter conversações de paz com a Ucrânia é garantir uma vitória rápida e completa da Rússia.

"As negociações de Istambul não são para chegar a uma paz de compromisso nos termos delirantes de outro, mas para garantir nossa vitória rápida e a destruição completa do regime neonazista", afirmou o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia no Telegram.

"É disso que trata o Memorando Russo publicado ontem."