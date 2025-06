Musk chama corte de impostos e gastos de Trump de "abominação nojenta"

No mês passado, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei por um voto, após o Escritório de Orçamento do Congresso, apartidário, afirmar que a medida -- que estende cortes de impostos de 2017 que foram a principal realização legislativa de Trump em seu primeiro mandato -- acrescentaria US$3,8 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões do governo federal.

O Senado, também controlado pelos republicanos de Trump, pretende aprovar a medida no próximo mês, embora a expectativa seja de que os senadores revisem a versão do projeto de lei aprovada pela Câmara.

Trump nomeou Musk, pessoa mais rica do mundo, para liderar uma iniciativa governamental de corte de custos e eficiência, durante a qual ele derrubou várias agências federais, mas acabou não conseguindo realizar a enorme economia que buscava.

Musk deixou sua função formal na administração na semana passada, quando seu tempo como funcionário especial do governo no Departamento de Eficiência Governamental (Doge) chegou ao fim.

O CEO da Tesla criticou o projeto de lei em uma entrevista na semana anterior à sua saída, dizendo que ele prejudicaria o trabalho do Doge. Trump ignorou as críticas.

Musk se manifestou de forma ainda mais incisiva contra o projeto nesta terça-feira.