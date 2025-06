Não há como reiniciar usina nuclear de Zaporizhzhia no momento, diz chefe da AIEA

O Greenpeace publicou um relatório na semana passada afirmando que a Rússia estava construindo uma linha de alta tensão de 90 km para conectar a usina à sua rede.

Grossi disse que a AIEA não concordou com as conclusões do relatório.

"Há algumas áreas em que houve algum trabalho, mas não temos nenhuma evidência concreta de que isso faça parte de um plano orquestrado e concertado para conectar a usina em um sentido ou outro."

"Não estamos em uma situação de reinício iminente da usina. Longe disso, levaria um bom tempo até que isso pudesse ser feito", explicou Grossi.

O maquinário da usina teria de ser inspecionado minuciosamente antes de qualquer reinício, acrescentou.

"Você pode imaginar que, em um maquinário tão grande, há bombas, parafusos, tubulações e uma série de coisas que podem estar sofrendo corrosão."