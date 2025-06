Pelo menos 27 palestinos são mortos perto de local de ajuda em Gaza; ONU pede investigação

Eles acrescentaram que ainda estavam investigando o que havia acontecido.

As mortes ocorreram horas depois de Israel ter dito que três de seus soldados morreram em combates no norte da Faixa de Gaza, enquanto suas forças avançavam com uma ofensiva de meses contra os militantes do Hamas.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente os relatos no norte e no sul de Gaza.

Um porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse à Reuters que seu hospital de campanha em Rafah recebeu 184 vítimas, acrescentando que 19 delas foram declaradas mortas na chegada e oito morreram de ferimentos logo depois.

Um vídeo mostrou pessoas feridas, incluindo pelo menos uma mulher, sendo levadas às pressas para um centro médico em carroças puxadas por burros, antes de serem transferidas para macas ou ambulâncias.

O escritório de direitos humanos das Nações Unidas em Genebra disse na terça-feira que o impedimento do acesso à ajuda alimentar para os civis em Gaza pode constituir um crime de guerra e descreveu os ataques contra as pessoas que tentam acessar a ajuda alimentar como "inconcebíveis".