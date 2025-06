Petroleiras advertem que ações do governo para elevar arrecadação precisam ter amparo legal

FAZENDA

Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou a repórteres em Brasília nesta terça-feira que a arrecadação com a venda de áreas já em operação e não contratadas do pré-sal deverá reforçar as contas públicas neste ano, inclusive porque o governo já encaminhou ao Congresso projeto de lei pedindo autorização para uma operação desta natureza.

Haddad reforçou que a equipe econômica deu aval ao texto, após seu secretário-executivo, Dario Durigan, já ter admitido uma expectativa de arrecadação de cerca de R$15 bilhões com a investida, que havia sido revelada em abril pela Reuters.

"Pelo menos metade deste valor (total do pacote do MME) anunciado pelo ministro já está contabilizado para este ano, para fechar a meta fiscal," disse Haddad.

Ele reforçou que as medidas adicionais poderão ajudar as contas públicas, mas frisou que são ações pontuais e não estão no âmbito do pacote estrutural que está sendo negociado com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado "para dar um conforto pro país de médio a longo prazo para que nós tenhamos um bom ano de 2026."

(Por Marta Nogueira e Marcela Ayres)