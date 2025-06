Polícia está vasculhando "vasta" área do Algarve em caso Madeleine McCann

LAGOS, Portugal (Reuters) - As polícias portuguesa e alemã iniciaram nesta terça-feira buscas conjuntas em uma "vasta" área na região do Algarve, no sul de Portugal, em busca de novas evidências relacionadas ao desaparecimento em 2007 da criança britânica Madeleine McCann, à época com três anos.

A Polícia Judiciária (PJ) de Portugal havia dito na segunda-feira que executaria mandados de busca entre 2 e 6 de junho, a pedido do Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, que em 2022 identificou formalmente o alemão Christian Brueckner como suspeito oficial do caso.

Uma fonte envolvida na operação de busca disse que a área visada era "vasta", com a polícia usando radar de penetração no solo em vários hectares. Os policiais portugueses estão seguindo instruções da polícia alemã de acordo com uma Ordem de Investigação Europeia.