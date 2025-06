Premiê holandês Dick Schoof renuncia após líder da extrema-direira deixar coalizão

Qualquer eleição provavelmente não será realizada antes de outubro, e a formação de um novo governo tradicionalmente tende a levar meses no dividido cenário político holandês.

Isso ocorre em um momento em que a extrema-direita está crescendo na Europa, com a irritação sobre a imigração e o custo de vida correndo o risco de corroer a unidade da Europa sobre como lidar com a Rússia e com o presidente norte-americano, Donald Trump.

Wilders disse mais cedo na terça-feira que seu partido estava se retirando porque os outros três parceiros da coalizão não estavam dispostos a apoiar suas ideias sobre asilo e imigração.

"Nenhuma assinatura em nossos planos de asilo. O PVV deixa a coalizão", afirmou Wilders em um post no X.

Os outros partidos da coalizão agora têm a opção de tentar prosseguir como um governo minoritário, embora não se espere que o façam.

Os partidos de oposição pediram novas eleições.