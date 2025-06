Ucrânia diz que atingiu ponte russa para Crimeia com explosivos submarinos

KIEV (Reuters) - O serviço de segurança SBU da Ucrânia afirmou nesta terça-feira que atingiu com explosivos a ponte que liga a Rússia à península da Crimeia abaixo do nível da água.

Em um comunicado, o SBU disse que usou 1.100 kg de explosivos que foram detonados no início da manhã e danificaram os pilares subaquáticos da ponte, uma rota de abastecimento fundamental para as forças russas na Ucrânia no passado.

A agência oficial russa, que fornece atualizações regulares sobre a situação da ponte, disse que sua operação foi suspensa por cerca de três horas entre 4h e 7h da manhã, horário local.