Uso do medicamento para perda de peso Wegovy entre adolescentes nos EUA sobe 50%

O Wegovy passou a ser uma opção para tratar adolescentes no final de 2022, após décadas em que as abordagens convencionais de dieta, exercícios e aconselhamento em grande parte falharam.

Cerca de 8 milhões de adolescentes norte-americanos, ou 23% das pessoas com idades entre 12 e 19 anos, têm obesidade, em comparação com 5% em 1980, segundo dados do governo dos EUA. Os jovens com obesidade correm risco muito maior de desenvolver doenças crônicas, custosas e que diminuem a expectativa de vida, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares e hepáticas.

Em janeiro de 2023, a Academia Americana de Pediatria recomendou enfaticamente que os médicos fornecessem medicamentos para perda de peso a crianças com obesidade a partir dos 12 anos, mas a comunidade médica não tem adotado de maneira uniforme os GLP-1s para adolescentes.

Alguns médicos estão relutantes, já que a segurança a longo prazo desses medicamentos para crianças, especialmente durante uma fase crítica de desenvolvimento, ainda é desconhecida, e os tratamentos podem precisar ser usados por tempo indeterminado.

O secretário da Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., tem criticado a ideia de prescrever amplamente o Ozempic ou Wegovy a crianças para tratar a obesidade.

Em um relatório federal de saúde divulgado por ele no mês passado, os medicamentos GLP-1 foram citados como exemplo da "excessiva medicalização de nossas crianças".