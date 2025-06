Casa Branca vai enviar ao Congresso mais pedidos de corte de gastos se pacote inicial for aprovado

(Reuters) - A Casa Branca espera enviar mais pacotes de cortes de gastos do governo se sua solicitação inicial ao Congresso for aprovada, disse nesta quarta-feira o diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, Russell Vought, em uma conferência com repórteres.

"Este é o primeiro pacote de rescisões", disse Vought, referindo-se à proposta enviada a parlamentares na terça-feira para formalizar US$9,4 bilhões em cortes implementados pelo Doge, o departamento de eficiência governamental, em ajuda externa e radiodifusão pública.

"Esperamos enviar pacotes adicionais se eles forem aprovados", disse Vought.