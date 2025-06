Columbia não cumpriu padrões de credenciamento, diz governo dos EUA

"Os credenciadores têm uma enorme responsabilidade pública como guardiões do auxílio federal a estudantes. Eles determinam quais instituições se qualificam para empréstimos estudantis federais e subsídios", disse a secretária de Educação dos EUA, Linda McMahon, em um comunicado.

A universidade não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um porta-voz da Middle States Commission on Higher Education não quis comentar, mas confirmou que a organização havia recebido uma carta do Departamento de Educação sobre o assunto nesta quarta-feira.

Embora o governo federal não credencie diretamente as universidades dos EUA, ele tem o papel de supervisionar as organizações, em sua maioria privadas, que o fazem. Trump tem se queixado com frequência de que os credenciadores aprovam instituições que não oferecem educação de qualidade.

Columbia tem sido o epicentro de um movimento de protesto estudantil pró-palestino e anti-Israel que agitou os campi dos EUA no último ano e meio, durante a guerra de Israel em Gaza.

O Departamento de Educação e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos disseram no mês passado que uma investigação constatou que a universidade havia agido com "indiferença deliberada" em relação ao assédio a estudantes judeus durante os protestos no campus.

Columbia já havia dito anteriormente que trabalharia com o governo para combater o antissemitismo, o assédio e a discriminação.