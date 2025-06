Enviado de Trump diz que riscos estão "subindo muito" após Ucrânia atingir bombardeiros russos

MOSCOU (Reuters) - O enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Ucrânia, disse que o risco de escalada da guerra na Ucrânia está "subindo muito" depois que as forças ucranianas usaram drones para atacar bombardeiros com capacidade nuclear em várias bases aéreas no interior da Rússia.

A Ucrânia disse que atacou campos de aviação na Sibéria e no extremo norte da Rússia no fim de semana, atingindo alvos a até 4.300 km das linhas de frente do conflito.

"Estou lhe dizendo, os níveis de risco estão subindo muito -- quero dizer, o que aconteceu este fim de semana", afirmou o enviado de Trump, Keith Kellogg, à Fox News.