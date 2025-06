Grupo de ajuda a Gaza apoiado pelos EUA interrompe distribuição; ONU votará sobre cessar-fogo

"Nossa prioridade continua sendo garantir a segurança e a dignidade dos civis que recebem ajuda", afirmou um porta-voz da GHF.

Um porta-voz militar israelense advertiu os civis contra a movimentação em áreas que levam às instalações da GHF na quarta-feira, considerando-as "zonas de combate".

O novo processo de distribuição de ajuda para a população de mais de dois milhões de habitantes de Gaza em apenas três locais foi lançado em meio a uma nova e feroz ofensiva de Israel desde o final do mês passado. A ONU e outros grupos de ajuda afirmam que o modelo, que usa segurança privada dos EUA e funcionários de logística, militariza a ajuda.

Um ataque aéreo israelense matou pelo menos 18 palestinos na manhã de quarta-feira, incluindo mulheres e crianças, em uma escola com famílias desabrigadas a oeste da cidade de Khan Younis, no sul, elevando o número de mortos do dia para 21 até o momento.

Não houve resposta imediata de Israel, que afirma estar lutando para libertar os reféns restantes mantidos pelos militantes do Hamas em Gaza e eliminar o grupo.

Os militares israelenses disseram na terça-feira que abriram fogo contra um grupo de pessoas que consideravam uma ameaça perto de um local de distribuição de ajuda alimentar da GHF. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que pelo menos 27 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas. A GHF afirmou que o incidente foi "muito além" de seu local.