Líder supremo do Irã rejeita proposta nuclear dos EUA e promete continuar enriquecendo urânio

Por Parisa Hafezi e Elwely Elwelly e Jana Choukeir

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse nesta quarta-feira que abandonar o enriquecimento de urânio é "100%" contra os interesses do país, rejeitando uma exigência central dos Estados Unidos nas negociações para resolver uma disputa de décadas sobre as ambições nucleares de Teerã.

A proposta dos EUA para um novo acordo nuclear foi apresentada ao Irã no sábado por Omã, que mediou as negociações entre o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, e o enviado do presidente Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff.