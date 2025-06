Linhas de Nazca do Peru estão ameaçadas por mineração após redução de área protegida

Na área, figuras de beija-flores, macacos, aranhas, cachorros, pelicanos, baleias e lagartos, entre outros, destacam-se na terra de superfície escura e clara no subsolo, mantidas pelo clima estável de 25 graus Celsius -- que faz com que o vento se desvie e reduz a erosão, explicaram especialistas.

De acordo com registros do Ministério de Energia e Minas do Peru, cerca de 362 garimpeiros de ouro de pequena escala ou artesanais estão inscritos em um programa de formalização chamado REINFO no distrito de Nazca, onde as autoridades e a polícia já reprimiram a mineração ilegal.

O programa REINFO é explorado por garimpeiros ilegais que subjugam os garimpeiros de pequena escala ou roubam sua produção em aliança com gangues criminosas, segundo a polícia e fontes do setor.

A mineração ilegal, que gerou uma onda de violência no país, movimenta mais dinheiro do que o tráfico de drogas, cerca de US$3 bilhões por ano, de acordo com o governo e a polícia.

"As principais ameaças às linhas de Nazca são a mineração informal que opera ao redor e até mesmo dentro da área protegida", disse à Reuters o arqueólogo Pieter Van Dalen, chefe da associação de arqueólogos do Peru.

"É uma situação muito infeliz e a área agora está sendo reduzida consideravelmente, sob a justificativa de que é uma área muito grande, que não pode ser controlada", acrescentou.