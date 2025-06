Moraes determina prisão de Zambelli, que deixou país após ser condenada pelo STF

O magistrado também mandou apreender o passaporte de Zambelli, que chegou a ser retido no curso das investigações, mas posteriormente foi devolvido.

"No caso de Carla Zambelli Salgado de Oliveira é inequívoca a natureza da alegada viagem à Europa, com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal, em razão da proximidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão condenatório proferido nestes autos e a iminente decretação da perda do mandato parlamentar", disse o ministro na decisão, vista pela Reuters.

Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do Supremo no mês passado por, segundo o tribunal, ter adulterado documentos como certidões, mandados de prisão, alvarás de soltura e quebras de sigilo bancário, com o objetivo de prejudicar a administração do Judiciário e a credibilidade das instituições e obter vantagens políticas.

Um dos documentos falsos inseridos no sistema do Judiciário por meio da invasão hacker da parlamentar, segundo o STF, foi um mandado de prisão contra Moraes.

Em entrevista na véspera ao canal do YouTube AuriVerde Brasil, Zambelli afirmou que estava fora do Brasil havia alguns dias para realizar um tratamento médico e que iria pedir licença não remunerada do cargo de deputada federal.

Procurada, a assessoria da deputada não respondeu de imediato a pedido de comentário. O advogado que a representou no processo ao qual foi condenada anunciou ter deixado a defesa na terça-feira, após saber que ela deixou o Brasil.