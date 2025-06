Nokia, Nvidia e empresas de defesa criam projeto de proteção de infraestruturas da UE com drones

A invasão da Ucrânia pela Rússia destacou a dificuldade da União Europeia de proteger seus sistemas vitais, uma vulnerabilidade acentuada pela crescente capacidade militar de drones de causar devastação no interior de outros países.

"A proteção de nossa infraestrutura crítica nem sempre foi uma prioridade', disse o líder do projeto, Thomas Eder, da Nokia, em entrevista à Reuters, acrescentando que um financiamento da UE para uma iniciativa semelhante não foi aprovado apenas alguns anos antes.

O projeto de robôs aéreos, terrestres e subaquáticos, inicialmente programado para durar três anos, deve gerar 90 milhões de euros em receita até 2035, de acordo com um comunicado visto pela Reuters.

A Nokia não confirmou o valor total de financiamento do projeto.

O programa será parcialmente financiado pelos países participantes, pelas empresas e pela UE no âmbito de seu programa "Chips Joint Undertaking", que também permite a participação de países não pertencentes à UE, como Israel.

A Nvidia está entre as participantes do projeto, em conjunto com as empresas de defesa europeias Safran, Leonardo e Saab.