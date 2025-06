Zelenskiy sugere trégua até que reunião com Putin possa ser marcada

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, propôs nesta quarta-feira implementar um cessar-fogo até que seja possível marcar uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Minha proposta, que acredito que nossos parceiros possam apoiar, é que concordemos com um cessar-fogo com os russos até que os líderes se encontrem", disse Zelenskiy em uma coletiva de imprensa em Kiev.

"Nesse momento, as pessoas entenderão que as nações, a Europa, a Ucrânia e o mundo inteiro têm uma chance de acabar com a guerra", disse ele, acrescentando que o monitoramento do cessar-fogo poderia ser discutido na reunião.