Hamas diz que não rejeitou proposta de cessar-fogo dos EUA, mas quer mudanças

(Reuters) - O chefe do Hamas em Gaza, Khalil al-Hayya, disse em um discurso exibido nesta quinta-feira que o grupo não rejeitou a última proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo com Israel, mas exigiu mudanças que garantiriam o fim da guerra no enclave.

O grupo está pronto para participar de uma nova rodada de negociações de cessar-fogo, e mantém a comunicação com os países mediadores, acrescentou. A última proposta dos EUA foi feita pelo enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff.

"O movimento (Hamas) não rejeitou a proposta de Witkoff, mas exigimos algumas considerações e melhorias para garantir o fim da guerra", disse Hayya, que também é o principal negociador do Hamas, em um discurso pré-gravado em vídeo.