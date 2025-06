EXCLUSIVO-Petrobras precisa estar na África, principal foco fora do Brasil, diz CEO

A investida no exterior, no entanto, ocorre em paralelo com os esforços da empresa para abrir novas fronteiras no Brasil, diante da necessidade de repor reservas, em especial nas bacias da Foz do Rio Amazonas e Pelotas.

"O que nós fizemos ao longo deste ano foi repaginar a exploração da Petrobras... Somos especialistas na exploração do Brasil e a correlação do Brasil com a África é inequívoca. Então, nós precisamos ir para a África... onde a África nos deseja", afirmou Chambriard, ao receber a Reuters para uma entrevista.

O movimento recente marca um retorno ao continente africano, após a companhia ter se desfeito de ativos na região em governos anteriores, em meio a um plano de desinvestimentos de dezenas de bilhões de dólares, que fez a empresa focar apenas em áreas de alta produtividade no Brasil, essencialmente no pré-sal.

Os planos para operar no exterior, em busca de reservas, vão ficando mais claros apesar de Chambriard ter recebido a missão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ampliar investimentos no Brasil, para ajudar a impulsionar a economia. A CEO tem repetido que "não existe futuro para uma empresa de petróleo sem exploração".

Dentre as áreas de interesse da petroleira no continente africano, estão Namíbia, onde a companhia disputou uma fatia de área da Galp chamada Mopane, além de São Tomé e Príncipe e África do Sul, onde a petroleira já tem ativos.

No caso de Mopane, Chambriard disse que a oferta da Petrobras, especialista em águas ultraprofundas, foi superada pela concorrente TotalEnergies.