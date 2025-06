Governo Trump impõe sanções a quatro juízes do TPI em medida sem precedentes

As medidas causaram alvoroço entre defensores dos direitos humanos. Liz Evenson, diretora de Justiça Internacional da Human Rights Watch, disse que as medidas punitivas foram um "ataque flagrante ao Estado de Direito ao mesmo tempo em que o presidente Trump está trabalhando para enfraquecê-lo em casa".

As sanções prejudicam gravemente a capacidade dos indivíduos de realizar até mesmo transações financeiras de rotina, pois espera-se que todos os bancos com vínculos com os Estados Unidos, ou que realizem transações em dólares, tenham que cumprir as restrições.

As novas sanções chegam em um momento difícil para o ICC, que já está sofrendo com as sanções anteriores dos EUA contra seu procurador-chefe, Karim Khan, que no mês passado se afastou temporariamente em meio a uma investigação das Nações Unidas sobre suposta má conduta sexual.

Criado em 2002, o TPI tem jurisdição internacional para processar genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra nos Estados membros ou se uma situação for encaminhada pelo Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos, a China, a Rússia e Israel não são membros.

O TPI tem investigações de crimes de guerra de alto nível em andamento no conflito Israel-Hamas e na guerra da Rússia na Ucrânia, assim como no Sudão, Mianmar, Filipinas, Venezuela e Afeganistão.

O TPI emitiu mandados de prisão contra o presidente Vladimir Putin, por suspeita de deportação de crianças da Ucrânia, e contra Netanyahu, por supostos crimes de guerra em Gaza. Nenhum dos dois países é membro do tribunal, ambos negam as acusações e rejeitam a jurisdição do TPI.