Justiça dos EUA libera estudante brasileiro de Massachusetts

Por Nate Raymond

BOSTON (Reuters) - O estudante brasileiro do ensino médio que foi preso no fim de semana por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) a caminho do treino de vôlei em Massachusetts foi liberado nesta quinta-feira sob fiança de U$2.000.

Segundo a defesa de Marcelo Gomes da Silva, a decisão da juíza de Imigração Jenny Beverly, em Chelmsford, abriu caminho para que o jovem de 18 anos voltasse para sua família em Milford, subúrbio de Boston, e fosse liberado da custódia da imigração após sua prisão no sábado.