Lula aparece em empate técnico com Tarcísio, Ratinho e Michelle, diz Genial/Quaest

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reduziu sua vantagem eleitoral em cenários de segundo turno e encontra-se em empate técnico com eventuais candidatos como Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Júnior (PSD) e Michelle Bolsonaro (PL), apontou pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira.

O levantamento aponta que Lula tem 41% das intenções de voto no cenário de segundo turno para a Presidência da República contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que registra 40%. O petista é o favorito para 40% dos entrevistados contra 38% que votariam no governador do Paraná, Ratinho Júnior.

Em uma eventual disputa com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a vantagem de Lula é maior -- ele teria 43% dos votos, contra 39% de Michelle --, mas os dois ainda ficam empatados dentro do limite da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.