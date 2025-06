Lula pede que Macron não permita que europeus duvidem do esforço do Brasil para reduzir desmatamento

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que não há ninguém mais preocupado com o meio ambiente do que o governo brasileiro e pediu ao presidente da França, Emmanuel Macron, que não permita que países europeus coloquem dúvidas obre o esforço do Brasil para reduzir o desmatamento.

Falando em coletiva de imprensa conjunta com Macron, em Paris, Lula ainda afirmou, ao ser questionado sobre a oposição de agricultores franceses ao acordo entre Mercosul e União Europeia, que as agriculturas de Brasil e França podem ser complementares.

(Por Lisandra Paraguassu)