Médicos de Gaza doam próprio sangue a pacientes após vários serem atingidos em busca de ajuda

"As pessoas precisam do básico da vida... elas também precisam disso com dignidade", disse o diretor-geral do MSF Suíça, Stephen Cornish, à Reuters durante o protesto.

"Se você está temendo por sua vida, correndo com pacotes, isso é algo que está completamente além de tudo o que já vimos", declarou ele. "Esses ataques mataram dezenas... Eles foram deixados sangrando no chão."

Cornish disse que a equipe de um dos hospitais onde o MSF atua teve que doar sangue, já que a maioria dos palestinos está agora muito mal nutrida para doar.

Israel permitiu que a Gaza Humanitarian Foundation iniciasse a distribuição de alimentos em Gaza na semana passada, depois de ter fechado completamente a Faixa de Gaza para todos os suprimentos desde o início de março.

As autoridades de Gaza afirmam que pelo menos 102 palestinos foram mortos e quase 500 ficaram feridos ao tentar obter ajuda dos locais de distribuição de alimentos nos primeiros oito dias.

Testemunhas disseram que as forças israelenses dispararam contra multidões. Os militares israelenses disseram que os militantes do Hamas foram os culpados por abrir fogo, embora tenham reconhecido que na terça-feira, quando pelo menos 27 pessoas morreram, suas tropas dispararam contra "suspeitos" que se aproximaram de suas posições.