Rússia diz que consertará aviões de guerra danificados em ataques ucranianos com drones

Mas Ryabkov, que supervisiona a diplomacia de controle de armas, disse à agência de notícias estatal Tass: "O equipamento em questão, como também foi declarado por representantes do Ministério da Defesa, não foi destruído, mas danificado. Ele será restaurado".

Não ficou imediatamente claro com que rapidez a Rússia poderia reparar ou substituir aeronave danificada — se é que poderia — dada a complexidade da tecnologia, a idade de alguns dos aviões da era soviética e as sanções ocidentais que restringem as importações russas de componentes sensíveis.

Imagens de satélite comercial tiradas após o ataque ucraniano com drones mostram o que, segundo especialistas disseram à Reuters, parecem ser bombardeiros estratégicos russos Tu-95 e bombardeiros de longo alcance Tu-22 Backfire danificados, usados pela Rússia para lançar ataques com mísseis contra a Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse ao presidente dos EUA, Donald Trump, em uma conversa telefônica na quarta-feira, que Moscou teria que responder aos ataques, segundo Trump.

A Rússia tem uma frota estimada de 67 bombardeiros estratégicos, incluindo 52 Tu-95s, conhecidos como Bear-H pela Otan, e 15 Tu-160s, conhecidos como Blackjacks, dos quais cerca de 58 devem estar em operação, de acordo com o Bulletin of the Atomic Scientists.

Além disso, a Rússia tem 289 caças e bombardeiros não estratégicos, incluindo Tu-22s, Su-24s, Su-34s e MiG-31s, segundo o Bulletin. A Rússia não deu detalhes sobre quais aeronaves foram danificadas, mas disse que a Ucrânia teve como alvo cinco bases aéreas.