Secretário de Defesa dos EUA confia que Otan se comprometerá com meta de gastos de defesa de Trump

"Estou muito animado com o que ouvimos lá", afirmou Hegseth após uma reunião matinal dos ministros da Defesa da Otan nesta quinta-feira em Bruxelas. "Os países presentes estão bem acima de 2% e achamos que estão muito próximos, quase chegando a um consenso, sobre um compromisso de 5% com a Otan."

Ao chegar à reunião da Otan no início do dia, Hegseth disse que esse compromisso de todos os membros da Otan de gastar 5% do PIB em defesa tem que acontecer até a cúpula dos líderes da Otan.

"Acreditamos que todos chegarão lá", declarou ele mais tarde, acrescentando que alguns países -- que ele não citou -- ainda não chegaram.

Diplomatas disseram que os aliados europeus entendem que o aumento dos gastos com defesa é o preço para garantir o compromisso contínuo dos EUA com a segurança do continente e que manter os EUA a bordo significa permitir que Trump possa declarar uma vitória em sua demanda de 5% durante a cúpula de Haia.

"Esse será um investimento extra considerável", disse o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, aos repórteres, prevendo que na cúpula de Haia "decidiremos sobre uma meta de gastos muito maior para todas as nações da Otan".

Em uma tentativa de atingir a meta de 5% de Trump, Rutte propôs que os membros da aliança aumentem os gastos com defesa para 3,5% do PIB e destinem mais 1,5% para gastos mais amplos relacionados à segurança, informou a Reuters.