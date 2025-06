Contraceptivos para países mais pobres estão travados em depósitos após cortes na ajuda dos EUA

Vender ou doar os contraceptivos tem se mostrado desafiador, de acordo com o ex-funcionário da Usaid, embora as negociações estejam em andamento. Outra opção em pauta é a destruição, a um custo de várias centenas de milhares de dólares. Com o passar do tempo, a validade também se tornará um problema, declarou uma das fontes.

As fontes disseram à Reuters que um dos principais entraves é a falta de resposta do governo dos EUA sobre o que deve ser feito com o estoque.

Esse estoque era destinado, em grande parte, a mulheres vulneráveis na África Subsaariana, incluindo meninas jovens que enfrentam riscos maiores à saúde devido à gravidez precoce, bem como àquelas que fogem de conflitos ou que, de outra forma, não poderiam pagar ou ter acesso aos contraceptivos, acrescentaram as fontes.