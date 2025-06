De parças a inimigos: como a improvável relação Trump-Musk implodiu

Na tarde de quinta-feira, o humor de Trump havia mudado. Ele não havia falado com Musk desde o início dos ataques e estava irritado com o que um assessor da Casa Branca descreveu como um discurso "completamente maluco" do CEO da Tesla no X, sua plataforma de mídia social.

Nesta sexta-feira, um funcionário da Casa Branca disse que Trump não está interessado em falar com Musk e que nenhum telefonema entre os dois homens está planejado para o dia.

Musk criticou o projeto de lei fiscal de Trump, considerando-o imprudente do ponto de vista das contas públicas e uma "abominação nojenta". Ele prometeu se opor a qualquer legislador republicano que a apoiasse. O projeto de lei atenderia a muitas das prioridades de Trump e, ao mesmo tempo, acrescentaria, de acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, US$2,4 trilhões à dívida pública de US$36,2 trilhões dos EUA.

Reservadamente, Trump chamou Musk de volátil. Na quinta-feira, ele disse à sua equipe que era hora de tirar as luvas.

Sentado ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz no Salão Oval, Trump disse aos repórteres estar "muito decepcionado" com seu ex-conselheiro. Musk rapidamente rebateu nas mídias sociais, e o vai-e-vem se desenvolveu a partir daí.

"A maneira mais fácil de economizar dinheiro em nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon", publicou Trump no Truth Social, seu site de mídia social. Em poucos minutos, Musk disse que talvez fosse a hora de criar um novo partido político e endossou uma publicação no X de Ian Miles Cheong, um proeminente apoiador de Musk e ativista de direita, pedindo o impeachment de Trump.