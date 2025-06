Deportado por engano é devolvido aos EUA para enfrentar acusações de contrabando de migrantes

Abrego Garcia -- um salvadorenho de 29 anos cuja esposa e filho pequeno são cidadãos norte-americanos -- deve comparecer ao tribunal federal em Nashville na noite desta sexta-feira. Ele terá a chance de se declarar culpado ou inocente e contestar as acusações no julgamento.

Se for condenado, ele será deportado para El Salvador após cumprir sua sentença, disse Bondi. O governo Trump alega que Abrego Garcia era membro da gangue MS-13, acusação negada por seus advogados.

"O homem tem um passado horrível e eu pude ver uma decisão sendo tomada, trazê-lo de volta, mostrar a todos como esse cara é horrível", disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One, acrescentando que a decisão de trazer Abrego Garcia de volta partiu do Departamento de Justiça.

De acordo com a acusação, Abrego Garcia trabalhou com pelo menos cinco cúmplices como parte de uma rede de contrabando para trazer imigrantes para os Estados Unidos ilegalmente e depois transportá-los da fronteira com o México para outros destinos no país.

Abrego Garcia frequentemente pegava imigrantes em Houston e fez mais de 100 viagens entre o Texas e Maryland entre 2016 e 2025, diz a acusação.

Ele é acusado de transportar armas de fogo e drogas. De acordo com a acusação, um dos cúmplices de Abrego Garcia pertencente à mesma quadrilha estaria envolvido no transporte de migrantes cujo reboque de trator capotou no México em 2021, resultando em 50 mortes.