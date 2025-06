Desmatamento na Amazônia dispara 92% em maio em relação ao ano passado

"O Brasil inteiro está sendo impactado pelo agravamento da mudança do clima, mas a Amazônia tem sofrido de forma particularmente intensa e impressionante", avaliou o secretário-executivo da pasta, João Paulo Capobianco.

Registradas a partir de imagens de satélites, as informações obtidas pelo sistema Deter apontam que foram desmatados 960 km quadrados em maio deste ano na Amazônia, ante 500 km quadrados em maio de 2024. O resultado é o segundo maior já aferido para o mês desde o início da série histórica, iniciada em 2016.

"A perda de floresta registrada em maio de 2025 ocorreu, em grande parte, como consequência dos incêndios florestais que atingiram a região no segundo semestre de 2024, alterando uma trajetória histórica que, até então, conhecíamos", acrescentou Capobianco.

O sistema Deter emite alertas diários e é utilizado como um instrumento para captar tendências da taxa de desmatamento. O Inpe utiliza um outro sistema -- o Prodes --, com imagens de satélite mais precisas, para apurar a taxa de desmatamento de agosto de um ano a julho do ano seguinte.

Quando é levado em conta o agregado entre agosto de 2024 a maio de 2025, houve uma alta de 9,1% no desmatamento na Amazônia em relação ao mesmo período de 2023-2024.

O Deter registrou ainda uma tendência de queda no desmatamento no Pantanal e no Cerrado. No Pantanal, o agregado de agosto a maio deste ano apresenta uma redução de 74% em relação ao mesmo período entre 2023 e 2024. No Cerrado, houve uma queda de 22% no mesmo comparativo.