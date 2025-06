Fungos levados por pesquisadores chineses não são ameaça a plantações, dizem especialistas

Yunqing Jian, de 33 anos, pesquisadora do Departamento de Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento da Universidade de Michigan, foi acusada de ajudar o namorado, Zunyong Liu, de 34 anos, a contrabandear o patógeno para os EUA.

Especialistas em agricultura entrevistados pela Reuters nesta semana, no entanto, disseram que o fungo está nos EUA há mais de um século, pode ser evitado com a pulverização de pesticidas e só é perigoso se for ingerido regularmente e em grandes quantidades.

"Como arma, seria muito ineficaz", disse Jessica Rutkoski, professora de Ciências Agrícolas, criadora de trigo e geneticista da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign. Rutkoski e outros pesquisadores disseram que os testes extensivos para a toxina do fungo, o uso generalizado de fungicidas e a dificuldade de criar intencionalmente uma infecção com o patógeno o tornariam uma arma desajeitada.

O Ministério Público dos EUA e o FBI recusaram o pedido de comentário da Reuters.

Desde 1900, agricultores dos EUA lutam contra o fungo causador da giberela, geralmente conhecida como "sarna", que infecta trigo, cevada e outros grãos em fazendas em anos chuvosos. As listras cor-de-rosa nas espigas dos grãos contêm um subproduto tóxico chamado vomitoxina, que é testado e rigorosamente controlado pelos elevadores de grãos onde os agricultores vendem suas colheitas.

Testes e monitoramento constantes significam que apenas quantidades insignificantes de vomitoxina chegam ao pão, macarrão e biscoitos consumidos pelos norte-americanos, muito abaixo dos níveis que poderiam adoecer um ser humano, disseram os especialistas.