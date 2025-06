Lee, da Coreia do Sul, e Trump concordam em trabalhar por acordo rápido sobre tarifas

Um dos principais aliados dos EUA e um dos primeiros países a se envolver com Washington depois do Japão em negociações comerciais, a Coreia do Sul concordou no final de abril em elaborar um "pacote de julho" eliminando as taxas antes da pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas de Trump, mas o progresso foi interrompido por mudanças em sua liderança.

Lee, um liberal, foi eleito em 3 de junho após o ex-líder conservador do aliado norte-americano, Yoon Suk Yeol, sofrer impeachment e ser deposto.

Na véspera das eleições, Lee havia declarado que "o assunto mais urgente são as negociações comerciais com os Estados Unidos". O grupo de Lee disse, no entanto, que pretende buscar mais tempo para negociar o comércio com Trump.

Ao mesmo tempo em que reitera a importância da aliança entre os EUA e a Coreia do Sul, Lee também expressou planos mais conciliatórios para os laços com a China e a Coreia do Norte, destacando a importância da China como um grande parceiro comercial e indicando relutância em adotar uma posição firme em relação ao Estreito de Taiwan.

(Reportagem de Joyce Lee e Hyunjoo Jin; reportagem adicional de Trevor Hunnicutt em Washington)