Noruega proíbe sexo sem consentimento enquanto Europa fortalece leis sobre estupro

De acordo com a nova lei aprovada pelo Parlamento, qualquer pessoa que tenha relações sexuais com alguém que não tenha consentido com palavras ou atos pode ser condenada por estupro, mesmo sem violência.

A Suécia, a Dinamarca, a Finlândia e a Islândia introduziram leis de estupro baseadas no consentimento nos últimos anos.

A Suécia mudou a definição legal de estupro em 2018 para sexo sem consentimento -- mudança que, segundo as autoridades, resultou em um aumento de 75% nas condenações por estupro.

A Dinamarca seguiu o exemplo em 2020, aprovando lei que amplia as circunstâncias que podem constituir estupro.

(Reportagem de Vera Dvorakova e Elviira Luoma)