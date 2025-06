Partido Trabalhista britânico obtém vitória surpreendente em eleição suplementar na Escócia

O resultado proporciona um certo alívio para Starmer, cujo partido sofreu uma queda acentuada no apoio desde sua vitória esmagadora em uma eleição parlamentar britânica no ano passado, depois de ter aumentado os impostos, cortado os benefícios da previdência social e entrado em uma disputa sobre doações.

Os eleitores se uniram em torno dos trabalhistas na disputa acompanhada de perto depois que o Reformista, liderado por Nigel Farage, se referiu repetidamente à etnia do líder trabalhista escocês Anas Sarwar, que é de origem paquistanesa, atraindo críticas dos outros partidos.

O candidato do Partido Trabalhista, Davy Russell, obteve 31,6% dos votos na eleição para o Parlamento escocês. O Partido Nacional Escocês conquistou 29,4% dos votos e o Reformista ficou em terceiro lugar, com 26,1% dos votos.

As probabilidades de apostas previam uma vitória confortável para o Partido Nacional Escocês, com os trabalhistas em terceiro lugar, atrás do Reformista.

Russell disse a seus apoiadores na área a sudeste de Glasgow que sua vitória "envia uma mensagem a Farage e sua turba: o veneno do Reformista não é nosso, não é da Escócia e não queremos sua divisão aqui".

Mas um recente aumento no apoio ao Reformista -- que ultrapassou o Trabalhista nas pesquisas de opinião como o partido mais popular do Reino Unido -- sugere que ele está fazendo incursões na Escócia e na Inglaterra, um ano antes das eleições para o Parlamento escocês.