Trump assina decretos para impulsionar defesa contra drones e voo supersônico comercial

Trump está criando uma força-tarefa federal para garantir o controle dos EUA sobre o céu norte-americano, expandir restrições sobre locais sensíveis, aumentar o uso federal de tecnologia para detectar drones em tempo real e fornecer assistência às autoridades estaduais e locais.

Ele também pretende abordar a "crescente ameaça de terroristas criminosos e do uso indevido de drones por estrangeiros no espaço aéreo dos EUA", disse Michael Kratsios, diretor do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca.

"Estamos protegendo nossas fronteiras contra ameaças à segurança nacional, inclusive aéreas, com eventos públicos de grande escala, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, no horizonte."

Sebastian Gorka, diretor sênior de contraterrorismo do Conselho de Segurança Nacional, citou o uso de drones na guerra da Rússia na Ucrânia, além de ameaças a grandes eventos esportivos dos EUA.

"Aumentaremos as capacidades contra drones", disse Gorka. "Aumentaremos a fiscalização das leis atuais para dissuadir dois tipos de indivíduos: malfeitores e idiotas."

A questão dos drones suspeitos também ganhou atenção significativa no ano passado, após uma onda de avistamentos em Nova Jersey. A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) recebe mais de 100 relatos de avistamentos de drones perto de aeroportos todos os meses.