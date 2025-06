Trump não está interessado em conversar com Musk em meio à discussão sobre projeto de corte de impostos

Os dois então trocaram farpas em suas plataformas de mídia social: A Truth Social de Trump e a X de Musk.

"Sem mim, Trump teria perdido a eleição", escreveu Musk, que gastou quase US$300 milhões apoiando Trump e outros republicanos na eleição do ano passado.

Musk também afirmou que as tarifas de importação assinadas por Trump levariam os EUA a uma recessão e respondeu "Sim" a uma publicação no X dizendo que Trump deveria sofrer impeachment. Isso seria altamente improvável, já que os republicanos de Trump detêm a maioria em ambas as câmaras do Congresso.

Trump, por sua vez, sugeriu que rescindiria os contratos governamentais com as empresas de Musk, que incluem a empresa de foguetes SpaceX e sua unidade de satélites Starlink.

Musk, cujo negócio espacial desempenha um papel fundamental no programa espacial do governo dos EUA, respondeu que começaria a desativar a espaçonave Dragon da SpaceX, que é a única espaçonave dos EUA capaz de enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional. Ele retirou a ameaça no final do dia.

Em um sinal de uma possível distensão, Musk escreveu posteriormente: "Você não está errado" em resposta ao investidor bilionário Bill Ackman que disse que Trump e Musk deveriam fazer as pazes.