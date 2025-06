Trump pede autorização à Suprema Corte para desmantelar Departamento de Educação

O juiz rejeitou o argumento apresentado pelos advogados do Departamento de Justiça de que as demissões em massa tinham como objetivo tornar o departamento mais eficiente e, ao mesmo tempo, cumprir sua missão. Na verdade, segundo a decisão de Joun, os cortes de pessoal foram um esforço para fechar o departamento sem a necessária aprovação do Congresso.

"Não se pode pedir a este tribunal que cubra seus olhos enquanto os funcionários do departamento são continuamente demitidos e as unidades são transferidas até que o departamento se torne uma casca de si mesmo", escreveu o juiz.

O porta-voz da Casa Branca Harrison Fields considerou a decisão do juiz "equivocada".

O 1º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, com sede em Boston, rejeitou em 4 de junho um pedido do governo Trump para suspender a liminar emitida por Joun.

(Reportagem de John Kruzel)