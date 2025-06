Trump pode vetar a AP de participar de alguns eventos na Casa Branca, diz tribunal

Por Jack Queen

(Reuters) - O presidente Donald Trump está livre para impedir a entrada da Associated Press em alguns eventos de mídia da Casa Branca, após um tribunal de recursos dos Estados Unidos suspender, nesta sexta-feira, decisão de tribunal inferior determinando o acesso de jornalistas da AP.

A decisão do Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito de Washington bloqueia temporariamente uma ordem do juiz distrital Trevor McFadden -- que em 8 de abril decidiu que o governo Trump deve permitir o acesso dos jornalistas da AP ao Salão Oval, ao Air Force One e aos eventos da Casa Branca -- enquanto a ação judicial da agência de notícias avança.