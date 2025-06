Vulcão Fuego, na Guatemala, lança cinzas e provoca retirada de mais de 700 pessoas

As autoridades têm alertado sobre o aumento da atividade em torno do vulcão ativo nesta semana.

"Evacuamos mais de 700 pessoas que passaram a noite em abrigos. Nós as evacuamos por precaução", disse a agência de desastres Conred nesta sexta-feira.

As pessoas foram retiradas das áreas próximas de Escuintla, Sacatepequez e Chimaltenango, acrescentou.

Em um relatório pouco depois da meia-noite, a Insivumeh disse que um fluxo de lava podia ser visto se estendendo por cerca de 1,2 km.

O Fuego é conhecido por sua atividade frequente. Em junho de 2018, sua erupção mais violenta em cerca de quatro décadas matou mais de 200 pessoas.

Com o tamanho aproximado do Estado norte-americano do Tennessee, a nação centro-americana abriga 37 vulcões, embora muitos deles sejam considerados inativos ou extintos.