Ataques aéreos de Israel matam 45 pessoas em Gaza; corpo de refém tailandês é recuperado

Por Maayan Lubell e Jaidaa Taha

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - O Exército de Israel recuperou o corpo de um refém tailandês que estava preso na Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, disse o ministro da Defesa do país, Israel Katz, nesta sábado, enquanto ataques aéreos israelenses mataram 45 pessoas, de acordo com médicos locais.

O corpo de Nattapong Pinta foi mantido pelo grupo militante palestino Brigadas Mujahedeen, e foi recuperado na área de Rafah, no sul de Gaza, disse Katz. Sua família na Tailândia foi notificada.