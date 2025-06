Coreia do Norte sofre grande pane de internet; causa interna é possível

Os principais serviços oficiais de notícias da Coreia do Norte, seu Ministério das Relações Exteriores e a companhia aérea nacional Air Koryo estavam entre os sites inacessíveis neste sábado, antes de começarem a voltar lentamente, de acordo com verificações da Reuters.

Toda a infraestrutura de internet da Coreia do Norte não estava aparecendo nos sistemas que podem monitorar as atividades de internet, e os serviços de email também foram afetados, disse Junade Ali, um pesquisador baseado no Reino Unido que monitora a internet norte-coreana.

"É difícil dizer se isso é intencional ou acidental, mas parece que é algo interno e não um ataque."

As autoridades do centro de resposta ao terrorismo cibernético da Coreia do Sul, uma divisão da polícia que monitora as atividades cibernéticas da Coreia do Norte, não puderam ser contatadas para comentar o assunto.

Martyn Williams, especialista em tecnologia e infraestrutura da Coreia do Norte no Stimson Center também disse que a causa parecia ser interna.

A Coreia do Norte tem um dos sistemas de internet mais rigorosamente controlados do mundo, incluindo o acesso a qualquer forma de comunicação online. O público em geral tem acesso apenas a uma intranet criada pelo governo e que não está conectada à rede global mais ampla.