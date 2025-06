Trump diz que Musk enfrentará "consequências sérias" se financiar candidatos democratas

"De fato, sim, as pessoas que votariam a favor do projeto agora estão entusiasmadas em votá-lo, e esperamos que ele seja aprovado", disse Trump à NBC.

Musk excluiu algumas publicações nas redes sociais que criticavam Trump, incluindo uma que sinalizava apoio ao impeachment do presidente, parecendo buscar um alívio da briga pública.

Na sexta-feira, Trump sugeriu uma revisão dos contratos do governo federal com empresas de Musk. Pessoas que conversaram com o empresário disseram que sua raiva começou a diminuir e acham que ele vai querer consertar seu relacionamento com o presidente.