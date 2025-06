Ucrânia nega adiar troca de prisioneiros; ataque russo em Kharkiv mata três pessoas

No entanto, o assessor do Kremlin, Vladimir Medinsky, disse no sábado que Kiev havia inesperadamente adiado a troca indefinidamente.

Isso foi negado por Andriy Kovalenko, uma autoridade do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia, que disse que Moscou deveria parar de "fazer jogos sujos" e retornar ao trabalho construtivo.

"As declarações de hoje do lado russo não correspondem à realidade ou a acordos anteriores sobre a troca de prisioneiros ou a repatriação de corpos", disse ele no Telegram.

Durante a noite, as forças russas usaram armas de longo alcance de alta precisão e drones para atacar alvos militares na Ucrânia, atingindo todos eles, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia.

A cidade de Kharkiv, no nordeste do país, uma das maiores da Ucrânia, fica a apenas algumas dezenas de quilômetros da fronteira russa e tem sido alvo de frequentes bombardeios russos durante os mais de três anos da guerra desencadeada pela invasão em grande escala da Rússia.

"Kharkiv está sofrendo atualmente o ataque mais poderoso desde o início da guerra em grande escala", disse o prefeito Ihor Terekhov em uma publicação no Telegram.