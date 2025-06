Israel ordena que militares interceptem iate com destino a Gaza; Greta Thunberg está a bordo

"Eu instruí o Exército a agir para que o Madleen... não chegue a Gaza", disse Katz em um comunicado.

"Para a antissemita Greta e seus amigos propagadores de propaganda do Hamas, eu digo claramente: É melhor vocês voltarem para trás, porque não chegarão a Gaza."

Thunberg disse que se juntou à tripulação do Madleen para "desafiar o cerco ilegal de Israel e a escalada dos crimes de guerra" em Gaza e destacar a necessidade urgente de ajuda humanitária. Ela tem rejeitado acusações israelenses de antissemitismo.

Israel entrou em guerra com o Hamas em outubro de 2023, depois que militantes islâmicos lançaram um ataque surpresa no sul de Israel, matando mais de 1.200 pessoas e levando 251 reféns de volta ao enclave, de acordo com os registros israelenses.

Mais de 54.000 palestinos já morreram durante a ofensiva israelense, de acordo com autoridades de saúde de Gaza, com grande parte do território palestino reduzido a escombros. A Organização das Nações Unidas (ONU) tem alertado que a maior parte dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza pode passar fome.

Katz disse que o bloqueio é essencial para a segurança nacional de Israel, que busca eliminar o Hamas.