Rússia avança para região centro-leste da Ucrânia em meio a impasse sobre soldados mortos

A Rússia, que controla um pouco menos de 20% do território ucraniano, tomou mais de 190 quilômetros quadrados da região de Sumy, no leste da Ucrânia, em menos de um mês, de acordo com mapas de fonte aberta pró-ucranianos.

Agora, de acordo com o Ministério da Defesa russo, unidades da 90ª Divisão de Tanques do Agrupamento Central das forças russas alcançaram a fronteira ocidental da região de Donetsk, na Ucrânia, e estão atacando a região adjacente de Dnipropetrovsk.

"O inimigo não abandona suas intenções de entrar na região de Dnipropetrovsk", disseram as Forças de Defesa do Sul da Ucrânia no Telegram. "Nossos soldados estão mantendo corajosamente e profissionalmente sua seção da frente, interrompendo os planos do ocupante."

Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse que a ofensiva de Dnipropetrovsk mostrou que, se a Ucrânia não quiser aceitar a realidade dos ganhos territoriais da Rússia nas negociações de paz, as forças de Moscou avançarão ainda mais.

Um porta-voz militar ucraniano, Dmytro Zaporozhets, disse que as forças russas estavam tentando "construir uma cabeça de ponte para um ataque" a Kostyantynivka, um importante centro logístico para o Exército ucraniano.

No sábado, a Rússia acusou a Ucrânia de adiar uma troca de prisioneiros de guerra e a devolução dos corpos de 12.000 soldados mortos, embora a Ucrânia tenha negado as alegações.